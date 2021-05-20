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В России     20.05.2021 12:36

В 2022 году ЕГЭ вновь будет обязателен для всех выпускников 11-х классов школ

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Теги:  Рособрнадзор  ЕГЭ  образование 

20 мая. Mossovetinfo.ru — В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вновь станет обязательным для всех выпускников 11-х классов российских школ, об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии.

«На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», - рассказал Мусаев.

В 2020 и в 2021 годах из-за пандемии коронавируса сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Те, кто не планируют получать высшее образование, могут получить аттестат без сдачи ЕГЭ.

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Теги: 
Рособрнадзор  ЕГЭ  образование 

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