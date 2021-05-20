В 2022 году ЕГЭ вновь будет обязателен для всех выпускников 11-х классов школ

20 мая. Mossovetinfo.ru — В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вновь станет обязательным для всех выпускников 11-х классов российских школ, об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии.



«На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», - рассказал Мусаев.



В 2020 и в 2021 годах из-за пандемии коронавируса сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Те, кто не планируют получать высшее образование, могут получить аттестат без сдачи ЕГЭ.