В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

27 августа. Mossovetinfo.ru - Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России сообщает пресс-служба Миронова.



По словам Миронова, нарушения выявленные Счётной палатой в работе ПФР, свидетельствуют о «катастрофически низком» качестве работы фонда.



Глава СР заявил, что затраты ПФР на зарплату сотрудников, шикарные офисы и инфраструктуру неоправданно высоки, и себя не оправдывают. Миронов отметил, что государство платит безумные деньги за базу данных ПФР, которая работает с чудовищными ошибками из-за которых у людей могут отнять половину пенсии.



В связи с этим глава «Справедливой России» заявил, что ПФР необходимо ликвидировать, а пенсии платить напрямую из бюджета. По мнению Миронова, для этого можно использовать инфраструктуру и базы данных Федеральной налоговой службы.