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В России     27.08.2020 17:02

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

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Теги:  Госдума  ПФР 

27 августа. Mossovetinfo.ru - Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России сообщает пресс-служба Миронова.

По словам Миронова, нарушения выявленные Счётной палатой в работе ПФР, свидетельствуют о «катастрофически низком» качестве работы фонда.

Глава СР заявил, что затраты ПФР на зарплату сотрудников, шикарные офисы и инфраструктуру неоправданно высоки, и себя не оправдывают. Миронов отметил, что государство платит безумные деньги за базу данных ПФР, которая работает с чудовищными ошибками из-за которых у людей могут отнять половину пенсии.

В связи с этим глава «Справедливой России» заявил, что ПФР необходимо ликвидировать, а пенсии платить напрямую из бюджета. По мнению Миронова, для этого можно использовать инфраструктуру и базы данных Федеральной налоговой службы.

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Теги: 
Госдума  ПФР 

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