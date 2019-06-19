19 июня. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 18 июня депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает время бесплатной парковки в города в 10 минут.
Согласно законопроекту, предлагается на уровне федерального закона установить на всех платных городских парковках в России интервал 10 минут, в течение которого парковка будет бесплатной. За это время водитель может высадить пассажиров, разгрузить машину, либо принять решение продолжении стоянки и оплате парковки.
В Москве, в настоящее время установлен временной интервал в 5 минут для бесплатной парковки.
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что считают установленный пятиминутный интервал оптимальным, а также сообщили, что никто из авторов законопроекта не обращался к московским властям за актуальной статистикой и информацией по данному вопросу. Также представитель Дептранса выразил мнение, что у городов должно быть больше самостоятельности в принятии решений по подобным вопросам.
Вместет с тем представитель департамента транспорта Москвы подчеркнул, что, если законопроект будет принят, Москвае безусловно будет выполнять все требования нового закона.
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