21 августа. Mossovetinfo.ru – В июле 2020 года в России было выдано рекордное для летних месяцев количество ипотечных кредитов, также установлен рекорд лета по объему выданных ипотечных кредитов, сообщается на официальном сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Всего в июле было выдано 129 тысяч ипотечных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года. Общая сумма выданных кредитов составила 320 миллиардов рублей, что на 53% больше, чем в июле прошлого года.



Предыдущий рекорд был установлен в июле 2018 года, когда было выдано 116 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 237 миллиардов рублей.



В середине апреля в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Программа была запущена по предложению президента России Владимира Путина В рамках данной программы гражданам предоставляют льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.



Программа была запущена до 1 ноября 2020 года, однако в июле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает вопрос продления льготной ипотеки. Решение может быть принято осенью.