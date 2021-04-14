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В России     14.04.2021 09:15

В МИД рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT

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Теги:  МИД РФ  SWIFT 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Россия пока не намерена отказываться от использования системы SWIFT, однако, если Россию отключат от нее, будут задействованы другие возможности, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

При этом, по словам Панкина, пока Россия не обсуждает вопрос о партнерах, которые могли бы принять участие в разработке и использовании альтернативной SWIFT системы.

Днем ранее в интервью агентству IRNA глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно прорабатывает вопрос об отказе от использования контролируемых Западом платежных систем. В свою очередь, возможность отключения России от западных платежных систем допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги: 
МИД РФ  SWIFT 

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