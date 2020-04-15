15 апреля. Mossovetinfo.ru – Чем больше в России проводится тестов на коронавирус, тем больше выявляется людей, которые переносят заболевание бессимптомно, рассказала в интервью «Первому каналу» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Если в начале марта, количество таких больных составляло около 10%, то сейчас в среднем по России их выявляют около 30%.
В ряде регионов России эта цифра еще выше. В качестве примера Попова назвала Московскую область, где количество больных, у которых заболевание протекает бессимптомно достигало 52%.
На 14 апреля в России было выявлено 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 224 летальных исхода, выздоровели 1694 человека.
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