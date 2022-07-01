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В России     01.07.2022 10:25

В России отменяются все коронавирусные ограничения – Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  ограничения  отмена 

1 июля. Mossovetinfo.ru - С 1 июля В России отменяется масочный режим, работа общепита в ночное время и другие ограничения, действовавшие в связи с пандемией коронавируса COVID-19, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 28 октября 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим. Согласно постановлению, ношение масок было обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

В другие периоды вводились ограничения на очное обучение, часть сотрудников переводилась на удаленку, отменялись массовые мероприятия, вводились иные требования по контролю за заболеваемостью.

С 6 февраля 2022 года  Роспонтребнадзор исключил карантин для контактировавших с больными COVID-19 из мер по борьбе с распространением коронавируса.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  ограничения  отмена 

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