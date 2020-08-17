 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     17.08.2020 08:39

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  День знаний  1 сентября  родители  выходной 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Родителям первоклассников предложили давать специальный выходной 1 сентября, с таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщает РИА Новости.

Как сообщила Маркс, ссылаясь на данные опроса, 56% родителей хотели бы проводить ребенка в первый класс, однако 83% опрошенных заявили, что для этого им необходимо брать отгул, или отпрашиваться с работы, чтобы начать рабочий день позже.

Однако, 37% респондентов сообщили, что не могут позволить себе проводить ребенка в первый класс, так как им могут не дать отгул, из-за специфики работы они не могут прийти на работу позже, или из-за снижения доходов в период пандемии они не могут позволить себе взять выходной за свой счет.

При этом, по исследованиям психологов, ребенок, который идет в 1 класс, испытывает сильный стресс, из-за смены игровой обстановки детского сада на учебную обстановку в школе и присутствие родителей на торжественной линейке 1 сентября позволяет ему проще адаптироваться.

В связи с этим предлагается законодательно ввести для родителей первоклассников оплачиваемый выходной 1 сентября «для сохранения традиций Дня знаний» и скорейшей адаптации детей к учебной среде.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
День знаний  1 сентября  родители  выходной 

Возврат к списку

Лента новостей

09:11 Общество В Москву возвращается летнее тепло

09:03 В мире Ученые назвали новую версию появления коронавируса COVID-19

08:39 В России В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

08:13 Город (Москва и область) «Техноград» на ВДНХ приглашает на бесплатные мастер-классы и тренинги

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

Актуальные материалы

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru