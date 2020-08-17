17 августа. Mossovetinfo.ru – Родителям первоклассников предложили давать специальный выходной 1 сентября, с таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщает РИА Новости.



Как сообщила Маркс, ссылаясь на данные опроса, 56% родителей хотели бы проводить ребенка в первый класс, однако 83% опрошенных заявили, что для этого им необходимо брать отгул, или отпрашиваться с работы, чтобы начать рабочий день позже.



Однако, 37% респондентов сообщили, что не могут позволить себе проводить ребенка в первый класс, так как им могут не дать отгул, из-за специфики работы они не могут прийти на работу позже, или из-за снижения доходов в период пандемии они не могут позволить себе взять выходной за свой счет.



При этом, по исследованиям психологов, ребенок, который идет в 1 класс, испытывает сильный стресс, из-за смены игровой обстановки детского сада на учебную обстановку в школе и присутствие родителей на торжественной линейке 1 сентября позволяет ему проще адаптироваться.



В связи с этим предлагается законодательно ввести для родителей первоклассников оплачиваемый выходной 1 сентября «для сохранения традиций Дня знаний» и скорейшей адаптации детей к учебной среде.