Другие материалы
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В России
14.05.2020, 10:35
В России за сутки выявлено 9 974 случая заражения коронавирусом
14 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 9 974 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в России зафиксировано 252 245 случаев зар...
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В России
14.05.2020, 09:50
В России проведено более 6,1 миллиона тестов на коронавирус
14 мая. Mossovetinfo.ru – Более 6,1 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки в России было проведено 205,5 тысячи тестов....
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В России
14.05.2020, 08:59
Ученикам выпускных классов разрешат выбирать количество предметов на ЕГЭ
14 мая. Mossovetinfo.ru – В ходе сдачи Единого государственного экзамена ученикам выпускных классов разрешат сдавать экзамены только по тем предметам, которые необходимы им для поступления в ВУЗ, ...