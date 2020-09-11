10 сентября. Mossovetinfo.ru - В России разработан метод лечения тяжелых форм заболевания коронавирусом без применения аппаратов ИВЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерия Черешнева.



По словам Черешнева, вместо искусственной вентиляции легких, которая является серьезной нагрузкой на организм, новый метод предполагает ингаляцию гелий-кислородной смесью.



Новый метод был опробован в Республиканской больнице Коми в Сыктывкаре на группе из 50 больных коронавирусом. Все они находились в тяжелом состоянии. В результате только одного больного пришлось перевести на аппарат ИВЛ, у всех остальных гелий-кислородная ингаляция дала положительный результат.



Черешнев сообщил, что уже началось производство аппаратов, применяемых для таких ингаляций. Кроме того, микробиологи намерены усовершенствовать данные аппараты. В частности предполагается сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.