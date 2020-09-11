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В России     11.09.2020 01:42

В России разработали метод лечения COVID-19, без применения аппаратов ИВЛ

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Теги:  коронавирус  лечение  методика  ИВЛ 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - В России разработан метод лечения тяжелых форм заболевания коронавирусом без применения аппаратов ИВЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерия Черешнева.

По словам Черешнева, вместо искусственной вентиляции легких, которая является серьезной нагрузкой на организм, новый метод предполагает ингаляцию гелий-кислородной смесью.

Новый метод был опробован в Республиканской больнице Коми в Сыктывкаре на группе из 50 больных коронавирусом. Все они находились в тяжелом состоянии. В результате только одного больного пришлось перевести на аппарат ИВЛ, у всех остальных гелий-кислородная ингаляция дала положительный результат.

Черешнев сообщил, что уже началось производство аппаратов, применяемых для таких ингаляций. Кроме того, микробиологи намерены усовершенствовать данные аппараты. В частности предполагается сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.


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Теги: 
коронавирус  лечение  методика  ИВЛ 

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