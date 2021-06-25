Другие материалы
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В России
28.06.2021, 11:16
В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат
28 июня. Mossovetinfo.ru - Порядок получения пенсий и социальных выплат изменится в России с 1 июля. Пенсии, средств...
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В России
26.06.2021, 14:29
Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»
26 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральную часть списка партии «Справедливая Россия – За Правду» возглавили лидер парти...
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В России
25.06.2021, 14:49
Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V»
25 июня. Mossovetinfo.ru - Минздрав снимает противопоказания для вакцинации беременных от коронавируса вакциной «Спу...