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В России     28.06.2021 11:16

В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

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Теги:  пенсии  социальные выплаты  карты Мир 

28 июня. Mossovetinfo.ru - Порядок получения пенсий и социальных выплат изменится в России с 1 июля.

Пенсии, средства материнского капитала и иные социальные выплаты будут поступать только на карту «Мир». Если же человек не хочет пользоваться банковской картой, то он сможет получать выплаты наличными или на банковский счет, который не привязан к банковской карте.

При этом, новый порядок будет касаться только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой. Кроме того, новый порядок выплат не будет касаться граждан, которые получают их, постоянно проживая за пределами Российской Федерации.

Первоначально планировалось, что перевод пенсий на национальную платежную систему «Мир» будет завершен до1 июля 2020 года, однако этот срок несколько раз продлевали.

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Карта места

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Теги: 
пенсии  социальные выплаты  карты Мир 

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