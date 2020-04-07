7 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство утвердило перечень социально значимых сайтов, перечень опубликован на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



В список вошел 391 ресурс среди которых российские соцсети (ЖЖ, «Одноклассники», «Мой мир» и другие), поисковые системы («Рамблер», Mail.ru, «Яндекс»), сервисы электронной почты, сервисы погоды, СМИ, порталы для учебы, порталы о науке и искусстве, а также ресурсы, посвященные спорту и ЗОЖ, сайты органов власти, агрегаторы и маркетплейсы, сайты банков.



Доступ к данным сайтам будет бесплатным до 1 июля.