7 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство утвердило перечень социально значимых сайтов, перечень опубликован на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В список вошел 391 ресурс среди которых российские соцсети (ЖЖ, «Одноклассники», «Мой мир» и другие), поисковые системы («Рамблер», Mail.ru, «Яндекс»), сервисы электронной почты, сервисы погоды, СМИ, порталы для учебы, порталы о науке и искусстве, а также ресурсы, посвященные спорту и ЗОЖ, сайты органов власти, агрегаторы и маркетплейсы, сайты банков.
Доступ к данным сайтам будет бесплатным до 1 июля.
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