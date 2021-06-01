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В России     01.06.2021 09:57

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

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Теги:  законы  просвещение  просветительская деятельность 

31 мая. Mossovetinfo.ru — С 1 июня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности, определяющий понятие «просветительская деятельность» и запрещающий ее использования для разжигания розни.

Согласно закону, просветительская деятельность определяется как «деятельность вне образовательных программ, направленная на распространение знаний и навыков».

Заниматься просветительской деятельностью могут государственные органы, а также местные власти и уполномоченные ими организации, люди и предприниматели.

Запрещается использовать просветительскую деятельность для разжигания розни, в том числе посредством сообщения ученикам недостоверных сведений «об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Чтобы избежать негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс, федеральным органам поручено координировать международное сотрудничество образовательных организаций.

Нанимать на работу иностранных граждан и заключать договора с зарубежными организациями образовательные организации смогут только после одобрения Минобрнауки или Минпросвещения.

До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить заключения федеральных органов на договора с иностранными организациями и гражданами, заключенные до вступления закона в силу.

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Теги: 
законы  просвещение  просветительская деятельность 

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