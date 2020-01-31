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В России     31.01.2020 15:50

В России выявлены первые два случая коронавируса

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Теги:  Татьяна Голикова  здравоохранение  заболевание  коронавирус 

31 января. Mossovetinfo.ru – На территории России выявлены первые два человека зараженные коронавирусом, сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, один заболевший выявлен в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.

Оба заболевших изолированы, и находятся под жестким наблюдением. им оказывается вся необходимая помощь.


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Теги: 
Татьяна Голикова  здравоохранение  заболевание  коронавирус 

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