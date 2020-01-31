31 января. Mossovetinfo.ru – На территории России выявлены первые два человека зараженные коронавирусом, сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, один заболевший выявлен в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.
Оба заболевших изолированы, и находятся под жестким наблюдением. им оказывается вся необходимая помощь.
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