31 января. Mossovetinfo.ru – На территории России выявлены первые два человека зараженные коронавирусом, сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, один заболевший выявлен в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.



Оба заболевших изолированы, и находятся под жестким наблюдением. им оказывается вся необходимая помощь.