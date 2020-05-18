18 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 8 926 случаев коронавируса в 81 регионе. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в стране зафиксировано 290 678 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 70 209 человек, умерли – 2 836 человек.



В Москве подтверждено 146 062 случая заражения коронавирусом.