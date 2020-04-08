8 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявлено 660 новых случаев заражения.
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