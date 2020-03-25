25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зарегистрированы первые две смерти у пожилых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. У них также имелись выраженные сопутствующие патологии.
Это первые летальные исходы от коронавирусной инфекции не только в Москве, но и в России.
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