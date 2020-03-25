25 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зарегистрированы первые две смерти у пожилых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



У пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. У них также имелись выраженные сопутствующие патологии.



Это первые летальные исходы от коронавирусной инфекции не только в Москве, но и в России.