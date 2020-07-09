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В России     09.07.2020 09:38

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

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Теги:  коронавирус  Минздрав  вакцинация 

9 июля. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам руководителя Минздрава, за время пандемии люди уже осознали значимость вакцинации и число сторонников прививок выросло.

Мурашко также сообщил, что в России продолжаются разработки разных вариантов вакцины от коронавируса. 17 разработок признаны перспективными, над ними ведется углубленная работа.

Ранее сообщалось, что 18 июня экспериментальная вакцина была введена первым добровольцам в госпитале Бурденко. В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.


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Теги: 
коронавирус  Минздрав  вакцинация 

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