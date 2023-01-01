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В России     01.01.2023 20:43

ВС России нанесли 31 декабря удары по инфраструктуре беспилотников Украины

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Теги:  Россия  Минобороны  удары  Украина  беспилотники  БПЛА 

1 января, Mossovetinfo.ru - Вооруженными Силами Российской Федерации 31 декабря 2022 г. были нанесены нанесены удары по инфраструктуре ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), - сообщили 1 января в Минобороны России.

"31 декабря 2022 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации.
Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА", - говорится в сообщении Минобороны.

"Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны", - отмечается также в сообщении Минобороны.

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Теги: 
Россия  Минобороны  удары  Украина  беспилотники  БПЛА 

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