ВС России нанесли 31 декабря удары по инфраструктуре беспилотников Украины

1 января, Mossovetinfo.ru - Вооруженными Силами Российской Федерации 31 декабря 2022 г. были нанесены нанесены удары по инфраструктуре ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), - сообщили 1 января в Минобороны России.



"31 декабря 2022 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации.

Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА", - говорится в сообщении Минобороны.



"Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны", - отмечается также в сообщении Минобороны.