11 октября. Mossovetinforu – В Москве планируется провести выставку древних ценностей, которые были отобраны у боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на куратора выставки «Возвращенные сокровища Сирии» Касема аль-Мухаммеда.
По словам Аль-Мухамеда, у сирийских специалистов есть договоренность с российской стороной о помощи российских реставраторов, в восстановлении найденных артефактов, после чего, они будут выставлены в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Аль-Мухаммед также сообщил, что на данный момент на территориях, ранее подконтрольных боевикам, обнаружено более 20 тысяч исторических артефактов, которые террористы похитили и предполагали продать за границу. Среди них орудия труда, оружие, монеты, игрушки, посуда, которые относятся как к доисторическому и античному периодам, так и к исламскому периоду истории Сирии. Около 500 экспонатов уже отреставрировано и выставляется в Доме культуры и искусств имени Аль-Асада в Дамаске.
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