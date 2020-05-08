8 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 26 608 человек. Умерло 1 723 человек.



В Москве подтверждено 98 522 случаев заболевания.