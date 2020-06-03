04.06.2020, 10:43 В России выявили более 440 тысяч случаев коронавируса

Всего по стране за все время выявлено 441 108 случаев во всех регионах. На данный момент заражен коронавирусом 231 101 человек.

Происшествия 04.06.2020, 10:04 Ветер повалил в Москве более 40 деревьев

Аварийные бригады оперативно устранили подтопления и завалы, в работах принимали участие около 200 человек и порядка 70 единиц техники.

В мире 03.06.2020, 15:33 В ВОЗ заявили о явной угрозе второй волны коронавируса

По словам директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, вторая волна не является неизбежной, однако риск повторного всплеска заражения коронавирусом существует, так как все большее количество стран снимают введенные из-за коронавируса ограничения.