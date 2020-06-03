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Лента новостей

04 Июня

10:46 Город (Москва и область) За сутки в Москве выявлено 1 998 случаев заражения коронавирусом

10:43 В России выявили более 440 тысяч случаев коронавируса

10:29 В России Восстановление экобаланса водной системы в Норильске займет десятки лет - Росрыболовство

10:04 Происшествия Ветер повалил в Москве более 40 деревьев

09:45 Город (Москва и область) Москва вернется к прежнему образу жизни через год – Собянин

03 Июня

18:38 Мнения Собянин играет в прятки с реальностью - мнение Сатарова

17:59 В мире Трамп заявил, что хочет заключить ядерный пакт с Россией

16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске

15:33 В мире В ВОЗ заявили о явной угрозе второй волны коронавируса

14:41 В России Анализ принятых из-за коронавируса решений позволит скорректировать законы - Крашенинников

13:40 Общество В Москве с 15:00 3 июня до утра 4 июня ожидаются сильный дождь и ветер

13:28 Город (Москва и область) Ночную репетицию парада в Москве, запланированную на 4 июня, перенесли

12:20 Происшествия Сбой в движении поездов произошел днем 3 июня на Филевской линии

12:08 В России МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России

11:55 Город (Москва и область) Лепной декор 50-х годов восстановят на павильоне радиоэлектроники на ВДНХ

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Актуальные материалы

16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске

17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

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