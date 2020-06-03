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Всего в столице зафиксировано 189 214 случаев. На данный момент в столице заражено 91 750 человек.
Всего по стране за все время выявлено 441 108 случаев во всех регионах. На данный момент заражен коронавирусом 231 101 человек.
По словам главы пресс-службы Росрыболовства Дмитрия Клокова, последствия разлива топлива в Норильске недооцениваются.
Аварийные бригады оперативно устранили подтопления и завалы, в работах принимали участие около 200 человек и порядка 70 единиц техники.
Мэр Москвы отметил, что жители столицы весьма ответственно отнеслись к введенным из-за коронавируса ограничениям, что помогло избежать катастрофы.
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Угрозу ядерного оружия Трамп назвал самой большой проблемой, которая есть в мире.
Разлив дизельного топлива произошел на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.
По словам директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, вторая волна не является неизбежной, однако риск повторного всплеска заражения коронавирусом существует, так как все большее количество стран снимают введенные из-за коронавируса ограничения.
Анализ позволит выявить несоответствия конституционным нормам, если они есть, и позволит оперативно изменить законодательство, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в среду, 3 июня и до утра четверга, 4 июня, в Москве может выпасть до 25 миллиметров осадков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Репетиция парада перенесена на 14 июня. О причинах переноса репетиции не сообщается.
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