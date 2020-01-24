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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

27 Января

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:07 Другое Названы лауреаты премии «Грэмми»

09:50 Город (Москва и область) Новая площадка для заключения брака появилось в Москве

09:29 Город (Москва и область) Начался прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро»

08:56 В мире Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии

08:35 Общество Москвичи обсудят влияние поправок в Конституцию РФ на их жизнь

08:27 Город (Москва и область) Подведены итоги программы «Мой район» в 2019 году

08:16 Общество Какой будет погода в Москве в последнюю неделю января

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Актуальные материалы

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

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