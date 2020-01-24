10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:07 Другое Названы лауреаты премии «Грэмми»
09:50 Город (Москва и область) Новая площадка для заключения брака появилось в Москве
09:29 Город (Москва и область) Начался прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро»
08:56 В мире Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии
08:35 Общество Москвичи обсудят влияние поправок в Конституцию РФ на их жизнь
08:27 Город (Москва и область) Подведены итоги программы «Мой район» в 2019 году
08:16 Общество Какой будет погода в Москве в последнюю неделю января
Венедиктов, также возглавляющий в общественной палате Комиссию по развитию гражданского общества, отмечает, что срочный созыв ОП «поддерживают 22 из 23 членов комиссии».
Американская певица Билли Айлиш победила в пяти номинациях из шести, в которых была представлена.
Заключить брак теперь можно в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, в которой с декабря 2019 года расположен Музей военной формы одежды РВИО.
Отбор участников будет проходить в несколько этапов. В результате будут отобраны музыканты и музыкальные коллективы, которые в течение года будут выступать на 33 площадках в столичном метрополитене.
По официальным данным, всего на борту вертолета находились 9 человек. Все они погибли. По данным издания TMZ, среди погибших - 13-летняя дочь Брайанта.
Московский центр городского развития запустит специальный сайт, который позволит жителям не только представить свои предложения в Конституцию, но и предварительно их обсудить в режиме краудсорсинга.
В рамках программы «Мой район» в Москве было благоустроено более 2,5 тысячи дворов и более 200 общественных пространств, а также более 380 территорий школ и детских садов.
В течениенедели ожидается пасмурная погода, снег, туманы, во второй половине недели ожидается падение давления
Чаплин скончался днем 26 января у своего храма. Ему стало плохо, он упал. Приехавшая через 15 минут скорая констатировала смерть. Ему был 51 год.
Электробусы начали работать на маршруте № 832 на западе столицы.
Вечером 25 января семь граждан Китая были госпитализированы из гостиницы недалеко от станции метро «Войковская» с диагнозом ОРВИ.
Конкурс запущен для жителей Западного и Юго-Западного административных округов.
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора