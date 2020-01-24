Другое 27.01.2020, 10:07 Названы лауреаты премии «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш победила в пяти номинациях из шести, в которых была представлена.

Общество 27.01.2020, 08:35 Москвичи обсудят влияние поправок в Конституцию РФ на их жизнь

Московский центр городского развития запустит специальный сайт, который позволит жителям не только представить свои предложения в Конституцию, но и предварительно их обсудить в режиме краудсорсинга.

Другое 26.01.2020, 18:58 Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Чаплин скончался днем 26 января у своего храма. Ему стало плохо, он упал. Приехавшая через 15 минут скорая констатировала смерть. Ему был 51 год.