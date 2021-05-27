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Лента новостей

27 Мая

15:29 Владимир Рыжков: закон о запрете участия в выборах дает возможность вольных трактовок

14:54 В мире В Госдуме призвали внести Польшу в список недружественных государств

14:27 Общество Теплая и солнечная погода вернутся в Москву 1 июня

13:56 Власть В России введут штраф за незаконный сбор персональных данных

13:00 Город (Москва и область) В Подмосковье ввели штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных

12:37 Город (Москва и область) Начальником ГИБДД Москвы назначен генерал-майор Александр Быков

11:38 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году запустят систему цифрового профиля водителя такси

11:15 В России Хуснуллин прокомментировал предложение по привлечению заключённых к работе на стройках

10:59 Другое Ученые из Германии увидели связь тромбоза и вакцины AstraZeneca

10:29 Город (Москва и область) Собранные на московском заводе электробусы выйдут на маршруты в начале июня

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Актуальные материалы

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

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