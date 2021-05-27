15:29 Владимир Рыжков: закон о запрете участия в выборах дает возможность вольных трактовок
14:54 В мире В Госдуме призвали внести Польшу в список недружественных государств
14:27 Общество Теплая и солнечная погода вернутся в Москву 1 июня
13:56 Власть В России введут штраф за незаконный сбор персональных данных
13:00 Город (Москва и область) В Подмосковье ввели штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных
12:37 Город (Москва и область) Начальником ГИБДД Москвы назначен генерал-майор Александр Быков
11:38 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году запустят систему цифрового профиля водителя такси
11:15 В России Хуснуллин прокомментировал предложение по привлечению заключённых к работе на стройках
10:59 Другое Ученые из Германии увидели связь тромбоза и вакцины AstraZeneca
10:29 Город (Москва и область) Собранные на московском заводе электробусы выйдут на маршруты в начале июня
Госдума в среду приняла в окончательном третьем чтении закон о запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал слова президента Польши, назвав их «неприемлемыми».
Ночь на 1 июня будет еще прохладной, однако уже днем температура начнет расти и поднимется до +17.. +22 градусов.
Соответствующие поправки в КОАП разработаны правительством РФ.
За последние 1,5 года в органы внутренних дел поступило более 2,5 тысячи жалоб от жителей Подмосковья на нападения собак с причинением вреда здоровью, при этом около тысячи жалоб связаны с нападением собак на детей.
Глава столичного управления МВД генерал-лейтенант Баранов представил Быкова руководящему составу московской полиции, вручил служебное удостоверение и поздравил с назначением.
В цифровом профиле водителя такси будут указаны персональные данные водителя, сведения о его водительских правах, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.
Хуснуллин напомнил, что практика привлечения заключенных к стройкам существовала в Советском Союзе, и отметил, что эта практика имеет право на существование.
При этом, как пишет FT, гипотеза немецких ученых является лишь одной из нескольких гипотез связи между применением вакцин и возникновением тромбоза у некоторых пациентов.
До конца года в Москве будет уже 1000 электробусов, что позволит сократить вредные выбросы на 86 тысяч тонн.
В докладе отмечается, что в 2020 году спрос на самогонные аппараты вырос на треть, по сравнению с 2019 годом.
Розарий на площади Промышленности восстанавливали по историческим фотографиям 60-х годов прошлого века.
09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов
09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах
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15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
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10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется