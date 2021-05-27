Город (Москва и область) 27.05.2021, 13:00 В Подмосковье ввели штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных

За последние 1,5 года в органы внутренних дел поступило более 2,5 тысячи жалоб от жителей Подмосковья на нападения собак с причинением вреда здоровью, при этом около тысячи жалоб связаны с нападением собак на детей.

Другое 27.05.2021, 10:59 Ученые из Германии увидели связь тромбоза и вакцины AstraZeneca

При этом, как пишет FT, гипотеза немецких ученых является лишь одной из нескольких гипотез связи между применением вакцин и возникновением тромбоза у некоторых пациентов.