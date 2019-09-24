24 сентября. Mossovetinfo.ru – В проект бюджета на 2020-2023 годы заложено финансирование аренды здания Дома союзов в 2020-2021 годах в связи с планируемым ремонтом основного здания Госдумы, сообщают «Ведомости».



В 2020 году на аренду Дома союзов для Госдумы планируется выделить 389 миллионов рублей, в 2021 году – около 388 миллионов рублей. При этом в ближайшее время Госдума не будет проводить заседания в Доме союзов.



В основном здании Госдумы существуют проблемы с вентиляцией, кроме того, во время дождей крыша зала заседаний протекает. Реконструкцию здания Госдумы планировалось провести летом 2019 года, однако работы так и не были начаты. Под залом заседаний были выявлены пустоты, в связи с этим потребовались дополнительные исследования. В результате начало реконструкции здания Госдумы было решено отложить до окончания исследовательских работ, выявления состояния фундамента и проведения противоаварийных работ.