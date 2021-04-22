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Власть     22.04.2021 12:19

Для реализации послания президента Госдума должна принять 10 первоочередных законов

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Теги:  Госдума  законы  послание президента  Вячеслав Володин  Володин 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Для реализации послания президента Федеральному собранию, Госдума должна оперативно принять порядка 10 первоочередных законов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Всего первоочередных законов порядка 10, которые необходимо принять для того, чтобы уже с июля нормы, озвученные президентом в Послании, заработали», - приводит слова Володина «Интерфакс».

По словам спикера, законы касаются 100-процентной оплаты больничных листов по болезни ребенка, поддержки регионов, проблем экологии.

Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

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Теги: 
Госдума  законы  послание президента  Вячеслав Володин  Володин 

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