27 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционная ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоится 17 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля.



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пресс-конференция в этом году пройдет в режиме видеоконференции. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут размещены в зале Центра Международной Торговли, для представителей региональных СМИ в каждом округе будут организованы специальные площадки. Президент будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево.



В связи с требованиями Роспотребнадзора, количество участников пресс-конференции будет ограничено.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что из-за ситуации с коронавирусом ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет в «необычном формате».