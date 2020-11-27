27 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционная ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоится 17 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пресс-конференция в этом году пройдет в режиме видеоконференции. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут размещены в зале Центра Международной Торговли, для представителей региональных СМИ в каждом округе будут организованы специальные площадки. Президент будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево.
В связи с требованиями Роспотребнадзора, количество участников пресс-конференции будет ограничено.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что из-за ситуации с коронавирусом ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет в «необычном формате».
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