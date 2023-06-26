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Власть     27.06.2023 14:34

Глава Росгвардии Золотов: в Москве любые провокации, несущие угрозу, будут подавлены

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Теги:  Москва  Росгвардия  Золотов  провокации  отражение  подавление  танки 

27 июня — Mossovetinfo.ru — Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к отражению любых провокаций в Москве и что в Росгвардию будут вводиться тяжелые вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы всегда этого опасаемся, всегда к этому готовимся, в этом наша работа, — ответил он на вопрос, не опасается ли новых провокаций в столице.
Но я хочу сказать: любые провокации, любые (несанкционированные - ред.) митинги, если они угрожают, непосредственную угрозу стране несут, то естественно, они будут отражены и подавлены, —добавил Золотов.

В Росгвардию будут вводиться тяжелые вооружения, танки, этот вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным, — также сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас… у нас нет танков… Мы это будем вводить в войска, —сказал он журналистам.

Сроки, по его словам, будут зависеть от финансирования.

На вопрос, обсуждалась ли эта тема с главой государства, Золотов ответил утвердительно.

Обсуждали, — сказал он.

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Теги: 
Москва  Росгвардия  Золотов  провокации  отражение  подавление  танки 

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