10 марта. Mossovetinfo.ru – В Госдуме был объявлен перерыв в обсуждении во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию из-за предложения об обнулении президентских сроков.



С предложением убрать из Конституции положение об ограничении количества президентских сроков выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. В ответ, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данное предложение необходимо обсудить с руководителями фракций и президентом России и предложил сделать перерыв для консультаций на полтора часа.



С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России Владимир Путин выступил 15 января, в ходе оглашения послания к федеральному собранию. При этом, президент предложил вынести решение о внесении поправок в основной закон страны на всенародное голосование. Позднее была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек.



Законопроект о внесении изменений в Конституцию был внесен в Госдуму и 23 января единогласно принят в первом чтении. Во вторник, 10 марта, проходит обсуждение законопроекта в Госдуме во втором чтении.