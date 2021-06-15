Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

15 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 15 июня, приняла в третьем окончательном чтении закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра при оформлении ОСАГО.



Ранее для получения полиса ОСАГО техосмотр был необходим. Теперь для получения полиса предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра не потребуется.



Новый закон вступит в силу с 22 августа.