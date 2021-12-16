Госдума принял в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

16 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона о QR-кодах в общественных местах. Документ ранее внесло в Госдуму правительство РФ. Как отмечалось, предлагаемое решение - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом



Согласно документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.



До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.



По прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.



Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.