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Власть     16.12.2021 15:49

Госдума принял в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Теги:  Госдума  коронавирус  COVID-19 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона о QR-кодах в общественных местах. Документ ранее внесло в Госдуму правительство РФ. Как отмечалось, предлагаемое решение - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом

Согласно документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

По прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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Теги: 
Госдума  коронавирус  COVID-19 

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