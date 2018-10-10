Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     10.10.2018 13:06

Госдума приняла в I чтении законопроект Путина о налоговых льготах для пенсионеров

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроекты  пенсионная реформа  налоговые льготы 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект, предложенный президентом России Владимиром Путиным, о сохранении налоговых льгот для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

Законопроект предполагает возможность получения налоговых льгот по имущественным налогам гражданами, которые достигнут действующего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Законопроект призван обеспечить дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с пенсионной реформой, предполагающей поэтапное повышение пенсионного возраста. 27 сентября Госдума приняла закон, предусматривающий начиная с 2019 года постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроекты  пенсионная реформа  налоговые льготы 

Возврат к списку

Лента новостей

13:25 Происшествия Приставы заставили москвича оплатить 335 штрафов за нарушение ПДД

13:06 Власть Госдума приняла в I чтении законопроект Путина о налоговых льготах для пенсионеров

12:20 Город (Москва и область) Юбилейная выставка «Золотая осень» открылась на ВДНХ

12:06 Происшествия В Подмосковье убита следователь по особо важным делам МВД

11:45 В России Стоимость полиса ОСАГО изменится в России с 1 сентября 2019 года

Актуальные материалы

14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля

11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации

01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ

08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru