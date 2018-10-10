10 октября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект, предложенный президентом России Владимиром Путиным, о сохранении налоговых льгот для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.
Законопроект предполагает возможность получения налоговых льгот по имущественным налогам гражданами, которые достигнут действующего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Законопроект призван обеспечить дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с пенсионной реформой, предполагающей поэтапное повышение пенсионного возраста. 27 сентября Госдума приняла закон, предусматривающий начиная с 2019 года постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
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