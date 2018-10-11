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Власть     11.10.2018 14:14

Госдума приняла закон о сохранении налоговых льгот в прежних границах пенсионного возраста

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Теги:  Госдума  законы  пенсионная реформа 

11 октября. Mossovetinforu – Госдума на своем заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о сохранении налоговых льгот при достижении существующего пенсионного возраста.

Закон, внесенный в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, позволяет пользоваться налоговыми льготами гражданам, достигшим существующего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Льготы будут предоставляться по налогу на имущество и налогу на доходы физических лиц.

Закон призван обеспечить дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с пенсионной реформой, предполагающей поэтапное повышение пенсионного возраста. 27 сентября Госдума приняла закон, предусматривающий начиная с 2019 года постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.


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Теги: 
Госдума  законы  пенсионная реформа 

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