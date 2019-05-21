21 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов об экспериментальном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года.
Данный пакет законов был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов. Законы предусматривают возможность для москвичей, которые в день региональных выборов будут находится вне своего избирательного участка, принять участие в голосовании на цифровых участках. Перечень цифровых участках будет определен решением ЦИК РФ на основании предложений Мосгоризбиркома. На этих участках дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате.
В законопроекте прописано, что электронное голосование будет проходить в порядке эксперимента только в конкретный день 8 сентября 2019 года и только на региональных выборах и довыборах в Госдуму. За принятие пакета законов проголосовали все депутаты, кроме фракции КПРФ.
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