31 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 31 марта приняла сразу в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.



Закон был внесен на рассмотрение Госдумы 25 марта. Новый закон вводит уголовную ответственность за нарушение карантинного режима.



Если нарушение повлекло массовое заболевание людей, данное преступление наказывается штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.



В случае, если в результате нарушения карантина последовала смерь человека, либо нарушение направлено на умышленное создание угрозы массового заболевания людей, следует наказание в виде штрафа от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, либо лишение права на профессию на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.



Если нарушение повлекло за собой смерть двух и более лиц, совершивший преступление может быть лишен свободы на срок до 7 лет.

