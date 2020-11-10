10 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник утвердила кандидатуру Александра Новака, предложенного премьер-министром Михаилом Мишустиным на пост вице-премьера.



Днем ранее президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве России с 9 до 10. На новый пост Мишустин предложил назначить Александра Новака, который до настоящего времени возглавлял Минэнерго.



Ранее Новак работал в различных структурах «Норникеля», затем перешел на работу в госорганы, занимал различные должности в администрации Норильска, а после - в администрации Красноярского края. В 2008 году стал заместителем министра финансов РФ, с 2012 года возглавил Минэнерго.



Новак официально станет вице-премьером после того, как его назначит на пост президент России Владимир Путин.