10 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник утвердила кандидатуру Александра Новака, предложенного премьер-министром Михаилом Мишустиным на пост вице-премьера.
Днем ранее президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве России с 9 до 10. На новый пост Мишустин предложил назначить Александра Новака, который до настоящего времени возглавлял Минэнерго.
Ранее Новак работал в различных структурах «Норникеля», затем перешел на работу в госорганы, занимал различные должности в администрации Норильска, а после - в администрации Красноярского края. В 2008 году стал заместителем министра финансов РФ, с 2012 года возглавил Минэнерго.
Новак официально станет вице-премьером после того, как его назначит на пост президент России Владимир Путин.
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