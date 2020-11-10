 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     10.11.2020 15:23

Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  Александр Новак  Михаил Мишустин  Правительство РФ  вице-премьеры 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник утвердила кандидатуру Александра Новака, предложенного премьер-министром Михаилом Мишустиным на пост вице-премьера.

Днем ранее президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве России с 9 до 10. На новый пост Мишустин предложил назначить Александра Новака, который до настоящего времени возглавлял Минэнерго.

Ранее Новак работал в различных структурах «Норникеля», затем перешел на работу в госорганы, занимал различные должности в администрации Норильска, а после - в администрации Красноярского края. В 2008 году стал заместителем министра финансов РФ, с 2012 года возглавил Минэнерго.

Новак официально станет вице-премьером после того, как его назначит на пост президент России Владимир Путин.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  Александр Новак  Михаил Мишустин  Правительство РФ  вице-премьеры 

Возврат к списку

Лента новостей

15:58 Другое Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России по футболу

15:45 Власть Госдума утвердила предложенные Мишустиным кандидатуры 5 федеральных министров

15:23 Власть Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера

15:08 В мире В мире клинические испытания проходят 47 вакцин от коронавируса - ВОЗ

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

Актуальные материалы

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

14:16 Город (Москва и область) Собянин упростил получение льготного статуса для многодетных семьей

21:31 Город (Москва и область) В Подмосковье введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru