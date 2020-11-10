10 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник поддержала предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры 5 федеральных министров.



В понедельник, 9 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку трех федеральных министров, а также увеличил число вице-премьеров до 10.



Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака вице-премьером. Ранее сообщалось, что его кандидатура была утверждена Госдумой.



Также Госдума утвердила следующие кандидатуры на посты федеральных министров:



Гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова главой Минэнерго вместо Александра Новака.



Гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева министром транспорта.



Ирека Файзуллина главой Минстроя. Ранее Файзуллин занимал пост первого заместителя главы ведомства.



Глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков назначен главой Минвостокразвития.



Бывший руководитель Минвостокразвития Александр Козлов утвержден Госдумой на пост главы Министерства природных ресурсов и экологии.



Все новые министры официально займут свои должности после назначения президентом России Владимиром Путиным.