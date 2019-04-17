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Власть     17.04.2019 11:10

Госдума ужесточила наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП

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Теги:  Госдума  законы  ДТП  наказание 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании 17 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП в котором погибли или пострадали люди.

Закон был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России и должен стать дополнительной профилактической мерой по повышению безопасности на дорогах.

Согласно новому закону, человек, покинувший место ДТП автоматически будет считаться находившимся во время аварии в состоянии опьянения. Если в аварии пострадали люди, скрывшийся с места ДТП водитель может быть наказан принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Если в аварии погиб человек, скрывший с места ДТП может быть наказан лишением свободы на срок от двух до 7 лет. Если в аварии погибли два человека и более, водитель может быть наказан лишением свободы на срок до от четырех до девяти лет.


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Карта места

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Теги: 
Госдума  законы  ДТП  наказание 

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