17 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании 17 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП в котором погибли или пострадали люди.
Закон был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России и должен стать дополнительной профилактической мерой по повышению безопасности на дорогах.
Согласно новому закону, человек, покинувший место ДТП автоматически будет считаться находившимся во время аварии в состоянии опьянения. Если в аварии пострадали люди, скрывшийся с места ДТП водитель может быть наказан принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на срок до 4 лет.
Если в аварии погиб человек, скрывший с места ДТП может быть наказан лишением свободы на срок от двух до 7 лет. Если в аварии погибли два человека и более, водитель может быть наказан лишением свободы на срок до от четырех до девяти лет.
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