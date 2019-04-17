17 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании 17 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП в котором погибли или пострадали люди.



Закон был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России и должен стать дополнительной профилактической мерой по повышению безопасности на дорогах.



Согласно новому закону, человек, покинувший место ДТП автоматически будет считаться находившимся во время аварии в состоянии опьянения. Если в аварии пострадали люди, скрывшийся с места ДТП водитель может быть наказан принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на срок до 4 лет.



Если в аварии погиб человек, скрывший с места ДТП может быть наказан лишением свободы на срок от двух до 7 лет. Если в аварии погибли два человека и более, водитель может быть наказан лишением свободы на срок до от четырех до девяти лет.