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Власть     03.02.2020 13:10

Иностранцев, зараженных коронавирусом, могут депортировать из России

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Теги:  коронавирус  депортация  Правительство РФ  Михаил Мишустин 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Иностранцев, у которых обнаружено заболевание коронавирусом 2019-nCoV могут депортировать из России, заявил в ходе оперативного совещания премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Данная мера может быть применена в связи с тем, что новый тип коронавируса добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», - заявил Мишустин.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним официальным данным, заразившихся новым типом коронавируса в мире насчитывается уже более 17 тысяч человек, под подозрением в наличии вируса – более 21,5 тысячи человек. От нового вируса скончался уже 361 человек. В России на настоящий момент выявлено два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.


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Теги: 
коронавирус  депортация  Правительство РФ  Михаил Мишустин 

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