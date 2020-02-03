3 февраля. Mossovetinfo.ru – Иностранцев, у которых обнаружено заболевание коронавирусом 2019-nCoV могут депортировать из России, заявил в ходе оперативного совещания премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Данная мера может быть применена в связи с тем, что новый тип коронавируса добавлен в перечень особо опасных заболеваний.



«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», - заявил Мишустин.



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.



По последним официальным данным, заразившихся новым типом коронавируса в мире насчитывается уже более 17 тысяч человек, под подозрением в наличии вируса – более 21,5 тысячи человек. От нового вируса скончался уже 361 человек. В России на настоящий момент выявлено два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.