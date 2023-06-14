Купаться в зоне отдыха Тропарево запрещено - Роспотребнадзор

23 июня — Mossovetinfo.ru — Временно запрещено купание в зоне отдыха Тропарево в Москве в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме будет снова разрешено.



"С 23.06.2023 в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха - «Тропарево» (ЮЗАО), установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено, информация будет оперативно размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве.", — говорится в сообщении управления.



По состоянию на 23.06.2023 разрешено купание в девяти зонах отдыха:

- Путяевский пруд №1 (ВАО);

- Пляж «Динамо» (САО);

- Головинские пруды (САО);

- Серебряный бор-2 (СЗАО);

- Серебряный бор-3 (СЗАО);

- Мещерское (ЗАО);

- Большой городской пруд (ЗелАО);

- Школьное озеро (ЗелАО);

- Черное озеро (ЗелАО).