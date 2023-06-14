Другие материалы
-
Власть
23.06.2023, 19:28
Купаться в зоне отдыха Тропарево запрещено - Роспотребнадзор
23 июня — Mossovetinfo.ru — Временно запрещено купание в зоне отдыха Тропарево в Москве в связи с несоответствием ка...
-
Власть
19.06.2023, 15:54
Мишустин поручил вице-премьерам лично контролировать реализацию поручений Путина на Петербургском форуме
19 июня — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании дал поручение св...
-
Власть
14.06.2023, 18:11
Принят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста возраста с 18–27 до 21–30 лет
14 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки о поэтапном повышении пр...