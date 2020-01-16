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Власть     16.01.2020 15:37

Михаил Мишустин. Биография

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  биография 

16 января. Mossovetinfo.ru –  Госдума 16 января дала согласие на назначение Михаила Мишустина главой правительства России. 

Михаил Мишустин. Биография.

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, в 1992 году при этом же институте закончил аспирантуру.

После окончания аспирантуры работал директором тестовой лаборатории.

С 1998 года на государственной службе. Первоначально работал помощником по информационным системам учёта и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем работал в ранге заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году покинул госслужбу и занялся бизнесом в области инвестиций. С 2009 года – в кадровом резерве президента России, в 2010 году назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

В 2003 году защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук, 2010 году — диссертацию на степень доктора экономических наук. Является автором трех монографий по теме налогового администрирования и более 40 научных статей. С 2008 года - Научный руководитель Института экономики недвижимости при ВШЭ, который был открыт по его инициативе. С 2013 года – научный руководитель Факультета налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве РФ. Под редактурой Мишустина издан учебник «Налоги и налоговое администрирование».

Женат, воспитывает трех сыновей. Увлекается хоккеем, регулярно играет в Ночной хоккейной лиге. Является членом Наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.

Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета, Почетной грамотой президента России.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  биография 

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