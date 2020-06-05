5 июня. Mossovetinfo.ru – Минюст России по итогам проведенного исследования заявил, что меры, введенные на территории России в рамках борьбы с коронавирусом (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации».
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Особое внимание было поручено уделить тем положениям принятых правовых актов, которые затрагивают «права и интересы граждан.
В связи с распространением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта своим указом ввел в Москве режим повышенной готовности. 26 марта своим указом мэр ввел в Москве ряд ограничений. 29 марта были введены ограничения на передвижения по Москве. С 15 апреля, в Москве и Подмосковье для передвижения по городу была введена система цифровых пропусков. Во многих других российских регионах местные власти, вводя ограничения из-за распространения коронавируса, следовали примеру Москвы.
4 июня Собянин сообщил, максимальное число ограничительных мер в Москве можно будет снять до 1 июля. В пятницу, 5 июня, мэр Москвы не исключил, что решение будет принято уже 8 июня.
23:30 Власть Минюст положительно оценил введенные в Москве и других регионах ограничительные меры
23:26 Город (Москва и область) В Подмосковье торговые центры пока останутся закрытыми - губернатор
22:33 Власть Собянин заявил о предстоящем радикальном снятии ограничений из-за коронавируса
21:49 Общество Коронавирус: ВОЗ разработала новые рекомендации по ношению масок
21:09 Город (Москва и область) Поздно вечером 5 июня на широте Москвы полутеневое затмение
16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня
16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая