5 июня. Mossovetinfo.ru – Минюст России по итогам проведенного исследования заявил, что меры, введенные на территории России в рамках борьбы с коронавирусом (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации».



Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Особое внимание было поручено уделить тем положениям принятых правовых актов, которые затрагивают «права и интересы граждан.



В связи с распространением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта своим указом ввел в Москве режим повышенной готовности. 26 марта своим указом мэр ввел в Москве ряд ограничений. 29 марта были введены ограничения на передвижения по Москве. С 15 апреля, в Москве и Подмосковье для передвижения по городу была введена система цифровых пропусков. Во многих других российских регионах местные власти, вводя ограничения из-за распространения коронавируса, следовали примеру Москвы.



4 июня Собянин сообщил, максимальное число ограничительных мер в Москве можно будет снять до 1 июля. В пятницу, 5 июня, мэр Москвы не исключил, что решение будет принято уже 8 июня.