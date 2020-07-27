27 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не будут проводить кадарстовую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но по состоянию на 1 января. При этом, 1 января 2020 года еще не было пандемии коронавируса, и было невозможно оценить ее влияние на рынок недвижимости.
Поп предварительным расчетам, кадастровая стоимость недвижимости в Москве в среднем должна была вырасти на 3%, а в отдельных районах и на некоторые виды недвижимости рост мог оказаться существенно выше. Вместе с ростом кадастровой стоимости выросли бы и налоги, которые необходимо было уплатить в 2021 году.
Однако из-за пандемии коронавируса ситуация на рынке недвижимости резко изменилась. По словам Собянина, еще только предстоит оценить, как пандемия скажется на стоимости недвижимости, кроме того, у людей нет лишних денег, чтобы платить выросшие налоги.
В связи с этим было принято решение не проводить кадастровую оценку недвижимости, налоги на недвижимость в 2021 году граждане будут платить по кадастровой стоимости 2018 года. По словам мэра Москвы, в общей сложности это позволит сэкономить гражданам и бизнесу до 4 миллиардов рублей.
К вопросу проведения кадастровой оценки недвижимости власти намерены вернуться в 2021 году, когда станет понятно, что происходит с рынком и можно будет сделать корректные расчеты.
11:45 Власть Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году
11:08 В России Роспотребнадзор рекомендовал акварпаркам принимать не более 50% посетителей
10:15 В России Продажи крепкого алкоголя резко выросли в России в период самоизоляции
09:49 Другое Названы страны Европы с самым доступным бензином
13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение
09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации
08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия
20:11 Власть Собянин сменил главу департамента образования Москвы
08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля