27 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не будут проводить кадарстовую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр отметил, что закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но по состоянию на 1 января. При этом, 1 января 2020 года еще не было пандемии коронавируса, и было невозможно оценить ее влияние на рынок недвижимости.



Поп предварительным расчетам, кадастровая стоимость недвижимости в Москве в среднем должна была вырасти на 3%, а в отдельных районах и на некоторые виды недвижимости рост мог оказаться существенно выше. Вместе с ростом кадастровой стоимости выросли бы и налоги, которые необходимо было уплатить в 2021 году.



Однако из-за пандемии коронавируса ситуация на рынке недвижимости резко изменилась. По словам Собянина, еще только предстоит оценить, как пандемия скажется на стоимости недвижимости, кроме того, у людей нет лишних денег, чтобы платить выросшие налоги.



В связи с этим было принято решение не проводить кадастровую оценку недвижимости, налоги на недвижимость в 2021 году граждане будут платить по кадастровой стоимости 2018 года. По словам мэра Москвы, в общей сложности это позволит сэкономить гражданам и бизнесу до 4 миллиардов рублей.



К вопросу проведения кадастровой оценки недвижимости власти намерены вернуться в 2021 году, когда станет понятно, что происходит с рынком и можно будет сделать корректные расчеты.