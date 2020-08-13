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Власть     13.08.2020 20:24

На реконструкцию Камерной сцены Большого театра будет выделено 7,48 млрд рублей

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Теги:  Большой театр  реконструкция  камерная сцена  Мишустин 

13 августа, Mossovetinfo.ru -  Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление подписал О реконструкции Камерной сцены Большого театра. На эти цели будет выделено 7,48 млрд рублей. Документ опубликован на сайте правительства России.

Камерная сцена имени Б.А.Покровского занимает несколько исторических построек на Никольской улице. Обновлённое здание откроется для зрителей в 2025 году.

Напомним, что Большой театр открылся в октябре 2011 года после реконструкции, длившейся шесть лет.

После реконструкции вместимость зрительного зала стала составлять 1740 мест– как было в конце XIX века.

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Карта места

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Теги: 
Большой театр  реконструкция  камерная сцена  Мишустин 

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