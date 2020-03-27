27 марта. Mossovetinfo.ru – Налог с доходов по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей будет взиматься в России только с доходов, полученных в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Доходы по банковским вкладам за 2020 год облагаться данным налогом не будут. Таким образом уведомления о новом налоге граждане получат только в 2022 году. Облагаться налогом будут только проценты по рублевым и валютным счетам, а также проценты по инвестициям в облигации. Сама сумма вклада налогом облагаться не будет.
При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
О введении налога в 13% на процентные доходы по вкладам и ценным бумагам на сумму более 1 миллиона рублей объявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам 25 марта.
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