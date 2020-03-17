17 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.



В тоже время президент отметил, что политики, в том числе оппозиционные, должны не только критиковать власть, но и понимать, каким образом решать стоящие пред страной вопросы, предлагать гражданам свою программу.



Путин отметил, что россияне не наивны в политических вопросах, а также заметил, что политическое сознание граждан очень сильно выросло за последний год.