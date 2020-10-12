 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     12.10.2020 15:59

Песков пояснил, почему в России не вводится жесткий карантин из-за коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  карантин 

12 октября. Mossovetinfo.ru – Выстроенная система борьбы с коронавирусом, а также наличие резерва коечного фонда для пациентов позволяют российским властям не вводить жесткий карантин из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что на данный момент уже разработаны новые протоколы лечения коронавируса, что позволяет более эффективно оказывать помощь пациентам и снизить смертность. Кроме того, существующий резерв коечного фонда позволяет принимать больше больных и лечить их быстрее и эффективнее.

«Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что жизни и здоровье людей остаются приоритетом для российский властей, и заявил, что выстроенная система борьбы с коронавирусом на деле доказывает свою эффективность и позволяет иметь больший запас прочности, по сравнению с весенним периодом. Система работает несмотря на то, что идет рост инфицированных.

В тоже время, по словам Пескова, необходимо повышать сознательность людей, которые должны и сами принимать меры, для защиты от инфицирования.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было зафиксировано 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Это меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован новый антирекорд по числу новых инфицированных за сутки.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  карантин 

Возврат к списку

Лента новостей

16:09 Общество Суд оштрафовал «Спартак» за нарушение санитарных норм на матче с «Зенитом»

15:59 Власть Песков пояснил, почему в России не вводится жесткий карантин из-за коронавируса

15:23 В мире Нобелевская премия по экономике присуждена двум ученым из США

14:14 Город (Москва и область) В Подмосковье к 1 ноября увеличат количество коек для больных коронавирусом

13:30 Общество Собянин предложил присвоить Лановому и Антоновой звание «Почетный гражданин Москвы»

Актуальные материалы

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет

01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты

16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации

12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru