12 октября. Mossovetinfo.ru – Выстроенная система борьбы с коронавирусом, а также наличие резерва коечного фонда для пациентов позволяют российским властям не вводить жесткий карантин из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что на данный момент уже разработаны новые протоколы лечения коронавируса, что позволяет более эффективно оказывать помощь пациентам и снизить смертность. Кроме того, существующий резерв коечного фонда позволяет принимать больше больных и лечить их быстрее и эффективнее.
«Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», - приводит слова Пескова «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что жизни и здоровье людей остаются приоритетом для российский властей, и заявил, что выстроенная система борьбы с коронавирусом на деле доказывает свою эффективность и позволяет иметь больший запас прочности, по сравнению с весенним периодом. Система работает несмотря на то, что идет рост инфицированных.
В тоже время, по словам Пескова, необходимо повышать сознательность людей, которые должны и сами принимать меры, для защиты от инфицирования.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было зафиксировано 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Это меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован новый антирекорд по числу новых инфицированных за сутки.
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