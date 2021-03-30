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Власть     30.03.2021 12:32

Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

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Теги:  Двмитрий Песков  Песков  США  Россия  Владимир Путин  Путин 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы, заявил в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», - заявил Песков.

Песков напомнил, что российский президент предложил президенту США Джо Байдену провести разговор о накопившихся проблемах в двухсторонних отношениях, однако американская сторона проигнорировала эту инициативу.

Отношения между Россией и США обострились после высказывания Байдена о том, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно.

Россия после высказываний Байдена отозвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

Владимир Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья, а также вспомнил детскую поговорку «Кто как обзывается - тот так и называется».

Отвечая на вопрос, возможен ли полный разрыв дипломатических отношений между двумя странами, Песков заявил, что не хотел бы говорить об «экстремальных сценариях». Тем не менее, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что будет происходить ревизия отношений между Россией и США при новой американской администрации.

В тоже время Песков отметил, что есть темы, на которые Россия и США могли бы говорить: стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов, а также СВПД (совместный всеобъемлющий план действий по Ирану) и другие вопросы.

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Теги: 
Двмитрий Песков  Песков  США  Россия  Владимир Путин  Путин 

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