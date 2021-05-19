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Власть     19.05.2021 14:23

Песков: высказывания Байдена про Путина - не главное, речь о стратегической стабильности

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  Россия  США  встреча 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на брифинге будет ли российская сторона в ходе предполагаемой встречи президентов России и США выяснять у Байдена вопрос о его словах в адрес Владимира Путина.

«Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь идет о стратстабильности - это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двухсторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также отметил, что Москва рассчитывает договориться о встрече президентов двух стран, однако договоренностям мешает «незавершенность анализа» того, как слова американской стороны соотносятся с конкретными делами.

В марте Байден, в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно.

Россия после высказываний Байдена отозвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья, а также вспомнил детскую поговорку «Кто как обзывается - тот так и называется».

13 апреля в телефонном разговоре произошедшем по инициативе американской стороны, Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы встречу в какой-либо третьей стране, на которой обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений.

18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает, что встреча двух президентов произойдет в ближайшие недели.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  Россия  США  встреча 

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