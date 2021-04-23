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Власть     23.04.2021 12:05

Поправки в УК о наказании за домашнее насилие внесут в Думу в течение полугода

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Теги:  законопроекты  Госдума  Конституционный суд  домашнее насилие 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Проект поправок в Уголовный кодекс о наказании за домашнее насилие внесут в Госдуму в течение полугода, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстии РФ.

Новые нормы правительство заставил разработать Конституционный суд после рассмотрения жалобы жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой. Женщину систематически избивал ее брат, но по нынешней версии закона он оставался практически безнаказанным, та как действующее законодательство предполагает за нанесение побоев наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ или ареста на срок до 3 месяцев.

В результате, Конституционный суд признал данную норму закона не соответствующей Конституции и обязал правительство внести изменения в законодательство.

Согласно закону, проект нового федерального конституционного документа должен быть внесен в Госдуму не позднее, чем через полгода после публикации решения КС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил изданию, что в комитете не ждут от правительства новых норм до конца весенней сессии. Поэтому рассматривать и принимать новый законопроект придется уже следующему составу Госдумы, который будет сформирован по итогам сентябрьских выборов.

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Теги: 
законопроекты  Госдума  Конституционный суд  домашнее насилие 

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